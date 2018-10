Malgré un bon début de saison en termes de statistiques (5 buts et 1 passe décisive en 12 matchs toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé agace du côté du FC Barcelone. À tel point que le club catalan songe à le vendre dès le prochain mercato hivernal. Et le champion du monde français ne manque pas de prétendants.

Selon le Daily Express, trois cadors de Premier League souhaiteraient enrôler le Barcelonais dès le mois de janvier : Arsenal, Chelsea et Liverpool. Bien que sa place dans le onze titulaire serait plus qu’incertaine, les Reds ont l’avantage de jouer la Ligue des Champions. Du côté des Gunners, il pourrait reformer la doublette du Borussia Dortmund avec Pierre-Emerick Aubameyang. Chez les Blues, il retrouverait ses partenaires de l’équipe de France Olivier Giroud et N’Golo Kanté. Affaire à suivre...