Si les Lyonnais ont obtenu un résultat tout à fait honorable en tenant le nul 0-0 à la maison face au FC Barcelone, n’encaissant pas de buts, plusieurs joueurs de l’effectif ont été victimes d’une mauvaise surprise lorsqu’ils sont rentrés chez eux après la rencontre. Ainsi, comme l’explique Le Progrès, trois d’entre eux ont été cambriolés.

Des voleurs se sont introduits chez Memphis Depay, déjà victime d’un cambriolage fin août, dans sa demeure d’Ecully, et lui ont dérobé des bijoux et des vêtements. Même cas de figure pour Pape Cheikh Diop à Limonest. Lucas Tousart a lui aussi été victime de vol d’objets chez lui à Chaponost, et les voleurs ont tenté de s’emparer de son véhicule, sans réussite.