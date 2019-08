Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais FC se retrouvent à Shenzhen, en Chine, trois mois après la finale de la Coupe de France remportée aux tirs au but (2-2 a.p, 6 tab à 5) par les joueurs de Julien Stéphan. Tenants du titre depuis six ans, les Parisiens auront donc un esprit de revanche face aux Bretons, qui participent pour la première fois au Trophée des Champions depuis sa création en 1995.

Pour ce match, Thomas Tuchel a décidé d’aligner Areola dans le but. Le club de la capitale se présente en3-5-2 avec Meunier et Bernat qui occupent les couloirs quand la paire Kehrer-Diallo, est alignée dans l’axe de la défense, accompagnée par Marquinhos. Au milieu, Herrera, Sarabia et Verratti sont associés, alors qu’on retrouve le duo Mbappé-Cavani aux avant-postes.

En face, le Stade Rennais se présente en 4-2-3-1. Koubek débute dans les buts. Devant lui, une défense à quatre composée de Gélin, de la recrue Morel, du capitaine Da Silva, et de Maouassa commence. Le grand espoir Camavinga fait équipe avec Grenier au milieu alors que Bourigeaud, Tait et Léa-Siliki auront pour mission d’épauler Hunou.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Meunier, Kherer, Marquinhos, Diallo, Bernat - Sarabia, Verratti, Herrera - Cavani, Mbappé

Stade Rennais : Koubek - Gélin, Morel, Da Silva, Maouassa - Grenier, Camavinga - Bourigeaud, Tait, Léa-Siliki - Hunou

