Après Antoine Griezmann en 2016 et N’Golo Kanté en 2017, le titre de meilleur français de l’étranger était remis en jeu cette saison. Encore une fois décisif avec leurs clubs respectifs, le Colchoneros et le Blues faisaient partie des nommés avec Karim Benzema (Real Madrid) et Samuel Umtiti (FC Barcelone).

L’heureux vainqueur n’est autre que N’Golo Kanté. Le milieu de terrain de Chelsea conserve son titre. Malgré la mauvaise saison de son équipe, 5e de Premier League, l’ancien joueur de Leicester s’est distingué comme l’un des seuls joueurs à surnager du côté du club londonien.