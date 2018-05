Encore une fois, la Ligue 1 s’est distingué par des buts de génies. Au cours des dernières saisons, Memphis Depay, Zlatan Ibrahimovic ou encore Saber Khalifa ont était titré pour des réalisations de classe.

Pour ce cru 2017-2018, cinq joueurs étaient nommés. Il s’agit de Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Benjamin Jeannot (Dijon FCO), Malcom (Girondins de Bordeaux) et Giovanni Lo Celso (Paris Saint-Germain). L’heureux vainqueur de cette édition des Trophées UNFP est Malcom. Son but a reçu 30% des suffrages des internautes.

Chef d'œuvre !

Le but de Malcom a impressionné les fans qui l'ont désigné plus beau but de la saison. #TropheesUNFP pic.twitter.com/sqvtQw7vCC

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 13 mai 2018