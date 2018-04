Le 13 mai prochain, l’UNFP remettra ses traditionnels trophées récompensant les meilleurs acteurs et actrices de la saison 2017/2018. Et chez les filles, l’Olympique Lyonnais est, sans surprise, très fortement représenté.

Sur les quatre joueuses nommées pour le titre de meilleure joueuse du championnat féminin, on retrouve la serial buteuse Eugénie Le Sommer (OL), Amel Majri (OL), Dzsenifer Marozsan (OL) et la Parisienne Formiga. Quant aux nommées pour le titre de meilleur espoir féminin, c’est du 50-50 entre Parisiennes et Lyonnaises.

Étincelantes.

Elles sont 4 à être nommées pour le titre de meilleure joueuse de @d1feminine.#TropheesUNFP pic.twitter.com/eqi4jPyNRN — UNFP (@UNFP) 27 avril 2018

Les quatre joueuses en lice pour le titre de meilleur espoir féminin de la saison :