Depuis ce matin, l’UNFP et beIN Sports dévoilent les prétendants (L1, L2, D1 féminine) aux trophées UNFP. Après voici les acteurs de Ligue 2 nommés pour le titre de meilleur joueur, espoir et gardien de Ligue 2. Pour ce qui est de la récompense la plus attendue, à savoir le titre de meilleur joueur de la saison, pas vraiment de surprises.

Le meilleur artilleur de L2, Umut Bozok (Nîmes) est bien présent. Tout comme son partenaire de club Rachid Alioui. Champion de France de L2 avec Reims, Diego Rigonato défendra les couleurs champenoises. tandis que l’Auxerrois Romain Philippoteaux complète le quatuor.

Les nommés pour le titre de meilleur joueur :

Au dessus du lot.

Découvrez les 4 meilleurs joueurs de @DominosLigue2 !#TropheesUNFP pic.twitter.com/HtIC7VqP8n — UNFP (@UNFP) 27 avril 2018

Les nommés pour le titre de meilleur gardien :

Les nommés pour le titre de meilleur entraîneur :