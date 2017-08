Dans les tuyaux de pas mal de clubs dont l’OGC Nice, Christophe Hérelle est pour le moment toujours troyen. C’est en tout cas ce qu’affirme un communiqué de l’ESTAC ce lundi soir. Le club met des barbelés sur son défenseur central de 24 ans. « Christophe est un joueur important de notre effectif, tant humainement que sportivement, sur qui nous comptons activement pour atteindre notre objectif du maintien dans l’élite. »

« En tout état de cause, comme les choses ont été clairement énoncées quelques semaines auparavant dans les médias locaux, l’ESTAC n’a pas la nécessité de vendre et s’attellera fermement à conserver ses bons éléments durant ce mercato estival. Ainsi, les approches concernant Christophe Hérelle ont été repoussées et les dossiers clôturés. Christophe est bien troyen et tâchera de poursuivre sa progression avec le club qui l’a accompagné en première division » a martelé le Président Daniel Masoni.