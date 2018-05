Avant la finale de Coupe de France entre Les Herbiers et le Paris Saint-Germain ce soir, on avait droit à une finale de Gambardella entre les équipes de jeunes de l’ESTAC et de Tours. Et ce sont finalement les Troyens qui se sont imposés, sur le score de 2-1.

Bryan Mbeumo a rapidement mis Troyes devant avec un doublé (9e, 20e), et Buni Jorge a réduit l’écart peu avant l’heure de jeu. Le score en est resté là. L’ESTAC prend ainsi la succession de Montpellier, vainqueur de l’édition 2017.