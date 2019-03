Kylian Mbappé bat tous les temps de passage. Encore double buteur ce week-end face à Caen, le jeune attaquant est le meilleur artilleur du championnat avec 24 réalisations. En l’absence de Neymar et de Cavani, il arrive à porter l’attaque du PSG sur ses épaules. Il bluffe tout le monde, y compris son entraîneur. Dans un entretien à la chaîne anglaise BT Sport où il est interrogé par l’ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand, Thomas Tuchel croit en une marge de progression encore énorme. Selon l’Allemand, Mbappé doit devenir le meilleur attaquant au monde.

« Le gars a faim, une grosse personnalité à 20 ans. Du coup, ce n’est pas toujours simple parce que les fortes personnalités ne se laissent pas faire. Il me défie en tant qu’entraîneur. Mais en même temps, c’est un gars délicieux. Pour moi, c’est très important qu’il ait cette personnalité pour me défier ou défier tous ceux qui l’entourent parce qu’il a la faim pour être un joueur spécial dans l’histoire du football. Je ne le vois pas comme un Messi mais comme un vrai attaquant. Mais pour moi, il peut devenir le meilleur attaquant du monde. Il est sur le chemin pour cela. Comme Ronaldo, le Brésilien ? Oui, c’est une bonne comparaison. Je n’y avais jamais pensé, mais c’est une bonne comparaison. »

Mbappe at it again, this guy is on this season !

I was fortunate to sit down with @PSG_inside manager Thomas Tuchel this week to ask him, how good can this kid be ! #UCL #Mbappe pic.twitter.com/pPyu0jKbn6

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) March 4, 2019