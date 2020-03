Le coronavirus a mis en suspens la grande majorité des championnats, mais en Europe on joue toujours en Russie et en Turquie. Septième de Süper Lig, Fenerbahçe avait une occasion en or de revenir à six points du podium lors de son déplacement sur la pelouse de Konyaspor seizième du championnat. Les coéquipiers de Luiz Gustavo ont néanmoins manqué cette opportunité.

Bien que relégable, Konyaspor a tenu la dragée haute au club d’Istanbul et a inscrit le seul but de la partie grâce à la belle reprise devant la surface de Rijad Bajić (41e) juste avant la pause. Réduit à neuf suite aux expulsions de Nejc Skubic (67e) et Ömer Ali Şahiner (77e), Konyaspor a tenu bon et sort de la zone rouge grâce à son succès 1-0. La Ligue des Champions semble s’éloigner pour de bon pour Fenerbahçe qui accuse un retard de 12 points sur Istanbul Basksehir (2e) qui joue demain contre Trabzonspor (1er). La rencontre sera à suivre sur notre live commenté.