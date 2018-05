Si la lutte pour le titre promet d’être acharnée jusqu’à la dernière seconde de la dernière journée en Turquie, Galatasaray a cet après-midi fait un grand pas vers un 21e trophée national, trois ans après avoir soulevé son dernier titre.

Opposé au dixième, Malatyaspor, Galatasaray s’en est remis à Younes Belhanda et Bafé Gomis (28e but en 32 matches de Super-Lig), en début de match, pour s’imposer 2-0 et prendre trois points d’avance sur Basaksehir, à une journée du terme du championnat. Un match nul suffira au Cimbom, le week-end prochain, sur la pelouse de Goztepe (6e), pour s’adjuger le titre.