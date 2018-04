Duel au sommet, ce derby d’Istanbul entre Galatasaray (2e) et Besiktas (4e) permettait au vainqueur de prendre la tête du championnat turc. Mieux rentrés dans la rencontre, les Lions ouvraient le score par l’intermédiaire de Fernando (1-0, 22e).

Un bel avantage qui allait être conforté en seconde période. Dusko Tosic était expulsé du côté de Besiktas et Garry Rodrigues inscrivait le deuxième but de Galatasaray (2-0, 69e). Les coéquipiers de Bafetimbi Gomis s’imposent, remontent au premier rang du championnat et prennent une belle option pour le titre.