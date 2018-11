Éliminé de la Ligue Europa et humilié en Allemagne par Francfort sur le large score de quatre buts à zéro, l’Olympique de Marseille est en plein cauchemar. Du côté de Twitter, on s’en est amusé avec les deux buts contre son camp de Luis Gustavo et Bouna Sarr, qui ont même fait l’objet d’un montage les associant aux Parisiens Marquinhos et Thiago Silva.