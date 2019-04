Balayé sur le terrain de Lille hier (1-5), le Paris Saint-Germain n’est donc toujours pas officiellement champion de France. Minés par les blessures et réduit à 10 en première période, les Parisiens ont sombré face aux assauts des Lillois et notamment de Nicolas Pépé. Une soirée marquante conclut par la plus lourde défaite du PSG en championnat depuis décembre 2000. Il n’en fallait pas plus pour inspirer les twittos devant leur télévision hier soir.