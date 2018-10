Leader invaincu de Serie A, la Juventus se déplace sur la pelouse de l’Udinese (14e) cet après-midi (18h), avec l’ambition d’enchaîner une huitième victoire de rang en championnat, une dixième toutes compétitions confondues. Les Zebrette restent eux sur deux défaites de rang et il faut remonter à la saison 2009/10 pour trouver trace d’une victoire face à la Vieille Dame, au Stadio Friuli. Alexis Sanchez, Antonio Di Natale et Simone Pepe avaient offert un succès de prestige à l’Udinese (3-0).

Pour cette rencontre de la 8e journée, Massimiliano Allegri s’appuie sur un 4-3-3 avec Szczesny dans le but. En défense, Cancelo, Bonucci, Chiellini et Alex Sandro sont titulaires. En l’absence de Khedira, le milieu est aujourd’hui composé de Matuidi, Pjanic et Bentancur. Devant, alors que Cuadrado était balance, c’est finalement le trio magique Ronaldo, Dybala, Mandzukic qui débute. Côté Udinese, arrivé en juin sur le banc, l’Espagnol Julio Velázquez, ex-Alcorcon, doit encore faire ses preuves. Il aligne un 4-4-1-1, avec le neo-international argentin Rodrigo De Paul, auteur de 4 buts en 7 matches, sur l’aile gauche et Kevin Lasagna en pointe.

Les compositions d’équipes :

Udinese : Scuffet - Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir - Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul - Barak - Lasagna

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Mandzukic, Dybala, Ronaldo