Annoncé comme l’un des grands animateurs du mercato estival, l’Inter Milan a vu l’UEFA rendre son verdict dans le cadre de son enquête liée au fair-play financier.

Et d’après le communiqué officiel publié par l’instance européenne, « les restrictions en termes de transfert et la limitation de joueurs inscrits sur la liste A », en cours cette saison, « ne seront pas levées pour la saison prochaine ». Fenerbahçe et Trabzonspor sont dans le même cas.