Quelques heures après la révélation de l’UEFA, qui a choisi de sanctionner l’AC Milan d’un année d’exclusion d’une compétition européenne sur les deux prochaines saisons (à savoir la Ligue Europa en 2018-2019, Ndlr), le club italien a réagi.

La formation de Serie A, sixième lors de l’exercice 2017-2018, a décidé de faire appel. « En prenant acte de cette décision, l’AC Milan annonce avoir demandé son pool juridique pour engager la procédure d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, en se fondant sur une révision rapide de la disposition », peut-on lire dans le communiqué du club milanais. L’affaire n’est donc pas encore terminée...

#ACMilan will appeal before the Court of Arbitration for Sport in Lausanne https://t.co/02piQBRXf3

— AC Milan (@acmilan) 27 juin 2018