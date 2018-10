Ce jeudi, la commission d’éthique et de discipline de l’UEFA examinait les incidents qui ont émaillé la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1). L’instance européenne a décidé de sanctionner dans un premier temps le club parisien pour le coup d’envoi du match donné en retard. Le Paris SG écope de 20 000 euros d’amende sur ce point.

L’entraîneur du club francilien Thomas Tuchel est également averti pour son retard lors du coup d’envoi. Enfin, et c’est peut-être sur ce point que les affaires se corsent, l’UEFA a désigné un inspecteur membre de la commission d’éthique et de discipline pour mener une enquête sur les incidents signalés à l’occasion de la rencontre du 3 octobre dernier. C’est à l’issue de celle-ci que des sanctions plus sévères devraient être communiquées. Pour rappel, le PSG vise un huis clos partiel ou total dans cette affaire.