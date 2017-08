En marge du tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions, l’UEFA a décerné plusieurs récompenses individuelles pour la saison 2016/17. L’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo a ainsi obtenu les titres de meilleur attaquant et meilleur joueur.

Ses partenaires Sergio Ramos et Luka Modric ont respectivement été élus meilleur défenseur et meilleur milieu. La légende de la Juventus Turin Gianluigi Buffon obtient le titre de meilleur gardien. À noter que la Néerlandaise Lieke Martens s’est vue remettre le titre de meilleure joueuse et que Francesco Totti a reçu le titre d’honneur du président de l’UEFA.