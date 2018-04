Pep Guardiola et Liverpool ne sont pas passés en travers des mailles du filet de l’UEFA. L’instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire visant aussi bien le technicien de Manchester City que Liverpool. La commission de discipline de l’UEFA a ouvert une procédure à l’encontre de Guardiola pour « mauvaise conduite » lors du match retour des quarts de finale de Ligue des champions face aux Reds (1-2).

L’entraîneur espagnol avait contesté avec véhémence à la pause, la décision de l’arbitre Mateu Lahoz de refuser le but marqué par Leroy Sané quelques minutes plus tôt. Concernant les pensionnaires d’Anfield Road, ces derniers se trouvent dans le viseur de l’UEFA pour la mauvaise conduite de leurs supporters. « Utilisation de feux d’artifice » et « jets d’objets » sont notamment reprochés aux fans de Liverpool. Les cas Guardiola et Liverpool seront étudiés le 31 mai prochain par l’UEFA.