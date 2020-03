Quatre ans après avoir arrêté sa carrière de joueur, et après quelques mois dans la peau de l’entraîneur assistant, Andriy Shevchenko a pris en main l’équipe d’Ukraine en juillet 2016. Et en 33 matches, l’ancien attaquant s’en sort plutôt bien avec un bilan de 19 victoires, 9 nuls et 5 défaites toutes compétitions confondues. En attendant de retrouver ses joueurs, ce dernier est confiné comme tout le monde chez lui. Et depuis Londres où il réside, Shevchenko a donné de ses nouvelles dans un entretien accordé à Sky Italia, adressant par la même occasion un message.

« Je vais bien, je vis en dehors de la ville et je suis enfermé à l’intérieur depuis près de 10 jours. La seule solution est de respecter les règles du gouvernement, c’est-à-dire de rester chez soi et donner aux médecins la possibilité de faire leur travail, qui est vraiment énorme. Des infirmières aux bénévoles, ils sont les héros de notre temps. Ils devraient être remerciés pour tout ce qu’ils font », a déclaré l’ancien avant-centre de Chelsea ou encore l’AC Milan, qui a ensuite comparé cette période à celle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986 : « j’ai vécu un moment très similaire, j’avais 9 ans quand la centrale de Tchernobyl a explosé et c’était très dur. Je le répète, la seule chose à faire est d’éviter les comportements stupides. Aucun d’entre nous ne peut être sûr de ne pas avoir contracté le virus. Nous n’avons pas à sortir, nous ne devons pas penser seulement à nous mais surtout aux personnes pour qui l’infection serait un problème majeur. »