En difficulté depuis le début de la saison et l’arrivée de Nico Kovac sur le banc de touche, le Bayern Munich est plus que jamais à la fin d’un cycle. Interrogé lors d’une conférence sur le plateau de Sky Sport News HD, le président du club bavarois Uli Hoeness a indiqué que le Bayern ne devrait pas se montrer très actif au prochain mercato, notamment du fait du retour annoncé de Thiago d’ici 2-3 semaines et Kingsley Coman à noël, sans oublier celui plus lointain de Corentin Tolisso en février. « Non, nous ne ferons certainement rien sur le marché des transferts cet hiver, nous reviendrons à Coman avant Noël et Thiago sera de retour dans deux ou trois semaines », a-t-il expliqué.

Mais si le mercato d’hiver s’annonce calme en Bavière, ce ne sera pas du tout le cas l’été prochain. Entre des cadres vieillissants et des promesses qui ne parviennent pas à donner entière satisfaction, le Bayern Munich va devoir procéder à une vaste revue d’effectif. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Uli Hoeness qui promet d’ores et déjà un mercato animé. « Nous verrons l’année prochaine pour passer à la deuxième étape de la révolution. Nous allons surement changer le visage de l’équipe. » De quoi mettre sacrément le feu sur le marché des transferts...