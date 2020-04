Le coronavirus pourrait laisser d’importantes traces dans les comptes bancaires des clubs. Ces derniers ne perçoivent plus de recettes mais doivent continuer à payer leurs joueurs et employés. Le mercato pourrait alors être impacté sous plusieurs formes. L’agent de joueurs, Frédéric Guerra, qui gère les intérêts sportifs de Loïc Rémy ou Maxime Gonalons entre autres a évoqué ces points d’interrogation au micro du Progrès. « D’abord, il y aura le cas des joueurs transférables. Ensuite, la question des hommes arrivant en fin de contrat et aussi celle des joueurs à qui il reste un an de contrat », a-t-il expliqué avant d’illustrer ces interrogations par la situation de certains de ses joueurs.

« J’ai un jeune joueur à Rennes (Lucas Da Cunha) à qui il reste un an de contrat. On a dû arrêter la négociation. À la limite, pour les joueurs prêtés avec option d’achat intégrant une clause pour lever cette option à partir d’un certain nombre de matches à jouer par exemple (c’est le cas de Maxime Gonalons, prêté à Grenade par l’AS Rome), la pandémie a bloqué le processus. C’est moins grave. » Si ces points sont flous actuellement, plusieurs éléments de réponse pourraient être apportés prochainement. Concernant les joueurs en fin de contrat le 30 juin, l’agence de presse Reuters a fait savoir que la FIFA devrait autoriser leur prolongation de contrat jusqu’à la fin de saison.