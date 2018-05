Après le joueur masqué, voici l’arbitre masqué ! Ce mercredi, Le Figaro vient de publier quelques extraits du livre « Je suis l’arbitre masqué » publié chez les Editions Hugo Sport. Un ouvrage réalisé par un ancien arbitre de Ligue 1 qui n’a pas hésité à balancer sur plusieurs éléments jouant ou ayant joué dans notre championnat. Car si des joueurs tels que Radamel Falcao et Hugo Lloris sont décrits comme des gens « délicieux » ou des garçons « polis », Hatem Ben Arfa et Nabil Fekir n’ont pas vraiment eu droit au même traitement de faveur.

Le Parisien est ainsi décrit comme : « une pleureuse infernale qui passe son temps à réclamer et à gueuler. S’il perd un ballon, ça ne peut de toute façon pas être de sa faute. Même ses coéquipiers en prennent plein la gueule et sont excédés ». Quant au numéro 18 de l’Olympique Lyonnais, il en prend aussi pour son grade. « Nabil Fekir propulse le concept de sale gosse vers de nouveaux sommets ». Idem pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia. « Garcia, c’est la synthèse de tous nos cauchemars. Il n’arrête jamais. Et plus sa carrière a pris de l’ampleur, plus il est devenu insupportable. C’est un peu le Nabil Fekir du banc de touche. Constamment occupé à critiquer et à récriminer ». Les intéressés, qui sont loin d’être les seuls à prendre cher dans ce livre, apprécieront !