Ce matin, la Cadena SER affirmait que Florentino Pérez a fait de Neymar son objectif numéro 1 pour le mercato estival. Le média espagnol affirme même que le Real Madrid est prêt à inclure Cristiano Ronaldo dans le deal. Ramón Calderón, ancien président du club merengue, s’est confié à ce sujet dans des propos rapportés par AS.

« Filtrer que tu es prêt à changer Cristiano contre Neymar pour couvrir la crise et le mécontentement du public est une grosse maladresse qui ne peut que nuire à l’équipe. Il reste encore beaucoup de matchs importants et ce n’est pas intelligent de rejeter la faute sur le seul qui puisse nous sauver. Avec l’opération Kepa et l’information de l’échange Cristiano contre Neymar, tu arrives seulement à énerver deux postes clés de l’équipe : le gardien et le buteur », a-t-il expliqué.