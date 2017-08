Après un début de saison catastrophique (deux défaites face à Lille et Marseille sans but marqué), le FC Nantes s’active sur le mercato notamment dans le domaine de l’attaque. Les Canaris attendent l’arrivée de l’ailier gauche belge Yassine El Ghanassy en provenance d’Oostende, et pourraient engager un autre pensionnaire de la Jupiler League.

Selon les informations d’Ouest-France, Kalifa Coulibaly pourrait trouver un accord avec le FC Nantes dans les heures à venir. L’attaquant malien de 25 évolue à La Gantoise, où il a inscrit 8 buts en 33 matches de championnat la saison passée.