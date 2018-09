La participation de Vinicius Junior aux matchs du Real Madrid Castilla en D3 espagnole fait beaucoup parler. Si le Brésilien se montre convaincant lors de ses premiers pas sur les terrains espagnols, la présence d’un joueur ayant coûté 45 millions d’euros à ce niveau semi-pro fait grincer les dents de certains rivaux. D’autant plus qu’il ne dispute pas tous les matchs et est mis au repos lors de certains déplacements notamment, pour éviter tout risque de blessure. Le directeur général de la Cultural Leonesa, adversaire de la filiale du club madrilène en championnat, s’est exprimé à ce sujet.

« La compétition est faussée avec certain type de joueurs, de classe mondiale, et à cause de certaines équipes filiales en lice. Aujourd’hui, il peut venir jouer ici, mais demain, il peut ne pas jouer contre un rival direct, et ça, ça fausse la compétition », a ainsi lancé Felipe Llamazares lorsqu’il a été interrogé sur le Brésilien.