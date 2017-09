Arsenal, qui a recruté Alexandre Lacazette et Sead Kolašinac cet été, n’a pu prolonger les contrats de Mesut Özil et Alexis Sanchez, qui expirent en juin 2018. Pourtant, Ivan Gazidis, le chef de l’exécutif d’Arsenal, a préféré voir le verre à moitié plein sur le mercato des Gunners, dans un courrier envoyé aux joueurs et au personnel du club vendredi 1er septembre. Le Daily Mail relaye ce lundi les propos du dirigeant :

« Le bilan de ce mercato est positif. Nous avons encore une fois amélioré la profondeur et la qualité de l’équipe. Une performance à Liverpool aurait coloré ce mercato (défaite 4-0). Garder Özil et Sanchez, c’est faire valoir nos ambitions. Dire que nous sommes justes concernant l’argent est une absurdité. » Arsenal n’a pas débuté son championnat de la meilleure des manières, débutant par une poussive victoire contre Leicester (4-3) et deux défaites à Stoke (1-0) et Liverpool (4-0).