Avant de s’envoler pour la Russie, l’équipe de France jouera trois matchs amicaux afin de faire au mieux pour la Coupe du Monde. Après avoir officialisé des rencontres face à l’Italie, à Nice le 1er juin, et contre les États-Unis le 9 juin à Lyon, la fédération a officialisé le nom du troisième adversaire.

Il s’agit de la République d’Irlande qui se déplacera le 28 mai à Saint-Denis au Stade de France. L’Eire a été battu en barrages de la Coupe du Monde face au Danemark. La France entamera son Mondial face à l’Australie le 16 juin.

BREAKING : Ireland will travel to the Stade de France to face France on May 28 in an international friendly. #COYBIG pic.twitter.com/rT2DeTuOM5

— FAIreland (@FAIreland) 15 décembre 2017