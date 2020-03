Le football nigérian est en deuil. Dans la journée de dimanche, la Fédération du Nigéria de football (NFF) a confirmé la mort de deux joueurs d’Enugu Rangers, Ifeanyi George et Emmanuel Ogbu, dans un accident de voiture survenu dans la matinée, à Abudu. Ils ont percuté un camion en stationnement alors qu’ils prenaient la direction de Lagos en raison de la suspension du championnat liée au coronavirus. Le troisième passager, un ami de George, est également décédé.

Âgé de 26 ans, Ifeanyi George a eu l’occasion de porter le maillot des Super Eagles à deux reprises, en 2017. Emmanuel Ogbu évoluait avec les jeunes du club. « Nos prières et nos pensées vont envers les familles et les Rangers. Que leurs âmes reposent en paix », a notamment écrit la Fédération du Nigéria sur son compte Twitter.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt

