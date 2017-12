Chien Lee. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose et, pourtant, cet investisseur chinois est au capital de l’OGC Nice. Et son aura sur la planète football ne cesse de grandir.

Il vient en effet, avec un consortium, de reprendre Barnsley, club anglais historique actuel 20e de Championship. De quoi imaginer de futures passerelles entre les deux formations ?

Hello Barnsley !

Hello The Reds ! pic.twitter.com/ovtfFhv6K0

— Chien Lee (@NewCityCapital) 19 décembre 2017