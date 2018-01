Indésirable à Las Palmas où il n’est plus en odeur de sainteté, Loïc Rémy est plus que jamais sujet à un départ. Si les négociations avec Levante semblent en bonne voie, la transaction n’a pas été finalisée. Une situation dont pourrait bénéficier Watford.

Selon le Daily Mail, les Hornets sont intéressés par le profil de l’ancien Lyonnais et seraient disposés à le faire venir dans le cadre d’un prêt. Fort d’une expérience de quatre saisons et demie sur les pelouses britanniques, Loïc Rémy ferait son retour en Premier League un an après l’avoir quitté.