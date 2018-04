Parti de Montpellier en mars 2017 pour le TP Mazembe, Anthony Vanden Borre (30 ans) était quelque peu sorti des radars. Le latéral droit aux 29 capes (1 but) avec la Belgique vivait une expérience compliquée en République Démocratique du Congo et avait quitté le club au bout de trois mois. Souvent pointé du doigt pour une hygiène de vie douteuse et une forte prise de poids, Anthony Vanden Borre s’entretient régulièrement depuis décembre dernier pour retrouver les terrains.

D’après les informations d’Het Laatste Nieuws, le joueur pourrait rebondir au Cercle Bruges, club satellite de l’AS Monaco. La formation coachée par Franky Vercauteren qu’il a connu à Anderlecht et Genk serait prête à lui accorder un essai jusqu’en fin de saison pour juger son état physique. En cas de tests concluants, il pourrait continuer avec l’équipe promue en Jupiler League la saison prochaine.