Le Paris SG s’ouvre à l’Est. Le club de la capitale a dévoilé son tout nouveau et emblématique PSG Park, en la présence de Maxwell. « Dédié aux Parisiens, cet espace de loisirs de 1 700 m² est le premier du genre pour un club de football en Chine. Il comprend des terrains de football indoor, une salle de sport, un restaurant et un bar sportif premium, ainsi que deux boutiques où l’on retrouve la gamme de produits du Paris Saint-Germain. Le site proposera également un espace pour les fans locaux afin qu’ils puissent s’entraîner dans un lieu lifestyle imprégné d’une ambiance parisienne chic », explique le communiqué officiel des champions de France.

Le directeur du merchandising et de la diversification de la marque PSG Fabien Allègre a expliqué le pourquoi du comment. « La Chine est très importante pour le développement du club. Le PSG Park est un moyen unique pour le Club de revendiquer une présence élégante et permanente aux côtés des fans en Chine. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour comprendre le marché et trouver les bons partenaires pour développer avec succès notre stratégie sur le long terme dans le pays. Il est dès à présent le bon moment pour nous d’accélérer et d’intensifier la présence de notre marque à travers de sérieux projets qui contribueront à notre futur développement et succès en Chine », a-t-il lancé. C’est dit.