Initialement, Arda Turan avait quitté l’Atlético Madrid en 2015 afin de cesser d’être la tête de gondole du club et de franchir un palier aux côtés des stars du Barça. Deux ans et 55 matches plus tard, l’ancien international turc ne voit plus son avenir chez les Blaugranas d’Ernesto Valverde. Quant aux Colchoneros, s’ils ne peuvent recruter qu’à partir de janvier 2018, ils ne sont pas insensibles à l’idée de ramener Arda Turan chez eux, à en croire Marca.

À Madrid, le milieu offensif s’est révélé notamment lors de la saison 2013-2014, lorsque le club matelassier a atteint la finale de la Ligue des Champions (1-4 a.p contre le Real Madrid). Un temps courtisé par Besiktas, en juin, Turan a refusé un rapatriement, pensant qu’il pouvait encore défier un meilleur challenge à seulement 30 ans. Mundo Deportivo précise toutefois que Galatasaray, son ancien club, n’a pas perdu espoir de le faire changer d’avis.