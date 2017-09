Bacary Sagna n’a pas dit son dernier mot. Le latéral droit français de 34 ans est libre sur le marché des transferts depuis la fin de son contrat avec Manchester City, et lutte depuis plusieurs mois contre une douleur pénible à la cuisse. Mais comme le révèle L’Équipe, l’international français (65 sélections) pourrait se relancer dans un club moins huppé de Premier League.

Courtisé pendant l’été par les clubs turcs de Bursaspor et Besiktas, et aussi par le Sporting Portugal, l’ancien Gunner a préféré rester en Angleterre afin d’éviter un long déménagement pour sa famille. Et deux clubs s’intéresseraient à lui : West Ham United et Leicester City. Il doit donc choisir entre retourner à Londres, ou bien rester dans le nord du pays...