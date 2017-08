L’ancien défenseur central du FC Lorient Michaël Ciani (33 ans) a trouvé un point de chute pour le moins étonnant. Libre depuis le 30 juin dernier, l’ancien Bordelais s’est engagé avec le Los Angeles Galaxy pour un an et demi, plus deux saisons en option annonce l’Equipe ce vendredi soir.

Courtisé notamment par Malatyaspor et Bruges, Ciani va donc découvrir la MLS cette saison et retrouvera dans la Cité des Anges un certain Romain Alessandrini.