De l’autre côté, chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles informations sur le feuilleton Griezmann. Si ses coéquipiers le soutiennent et souhaitent qu’il reste à Madrid, d’autres commencent à en avoir marre de cette situation. C’est notamment le cas de Milinko Pantic, un des principaux artisans du doublé de 1996, qui s’est exprimé à l’antenne de Radio Marca.

« Je l’ai toujours dit, je suis supporter de l’Atlético, je n’ai aucun pouvoir décisionnaire, mais j’aimerais qu’il parle et dise ce qu’il pense et ce qu’il va faire. Dans cette histoire, ça parle beaucoup, mais peu savent vraiment. Au final celui qui doit sortir avec ses deux cou*lles et dire s’il reste ou s’il part, c’est lui, c’est tout. Tout ça, ce n’est bon pour personne, et encore moins avant une finale. Il doit parler avant la finale », a ainsi lancé le Serbe.