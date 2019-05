Ancien joueur de Liverpool avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 1977 et 1978, John Benjamin Toshack ne garde pas sa langue dans sa poche. Le Gallois de 70 ans qui a également dirigé l’AS Saint-Étienne en 2000 était l’invité d’Esports Cope en marge de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et les Reds (une rencontre à suivre sur notre live commenté).

Il s’est fendu d’une petite pique envers le coach du club anglais : « Klopp est là depuis quatre ans et n’a toujours rien gagné. Je ne sais pas s’il s’agit d’une motivation ou d’une pression supplémentaire » néanmoins, il reste confiant quand aux chances de qualification de son ancienne équipe. « Il y a des joueurs avec lesquels vous savez que vous allez gagner des matchs, comme Cruyff de mon temps. Liverpool a Salah, Mané et Van Dijk, un grand leader, et le Barça, Messi, Suarez et les autres » a-t-il poursuivi.