Giannelli Imbula est en route pour l’AS Monaco (pour un prêt avec option d’achat obligatoire selon RMC Sport). Le milieu défensif français de 24 ans devrait quitter Stoke City seulement une saison après avoir rejoint le club du nord-est de l’Angleterre pour un montant record de 25 millions d’euros environ.

Selon Shay Given, légendaire gardien irlandais qui a terminé sa carrière avec Stoke City la saison passée, Imbula n’a montré aucune motivation pour s’adapter au club. « Il est venu de Porto et n’a littéralement rien tenté depuis qu’il est arrivé. Ce fut un achat record pour Stoke, et Stoke n’est pas un grand club en terme financier. Il aurait pu faire ci, ou faire ça, mais il est venu d’un différent pays et n’a même pas appris à dire « bonjour » au reste de l’équipe. Cela montre clairement qu’il ne veut pas jouer pour Stoke », a jugé Given au journal local Stoke Sentinel.