Le transfert de Neymar ne cesse de faire parler dans le monde du football. Forcément, beaucoup comprennent le choix du Brésilien, mais d’autres n’hésitent pas à le critiquer de vive voix. C’est notamment le cas d’Angel Cappa, légende des bancs de touche argentins, qui a évoqué le cas du nouveau n°10 du FC Barcelone dans un entretien accordé à l’émission El Show del Gol de Radio Belgrano.

« Le transfert de Neymar au PSG me paraît déplorable et lamentable. Il a laissé de côté son engagement avec le jeu pour trouver l’argent et la célébrité. Neymar était une star au Barça. L’être plus que Messi ? S’il est parti à cause de ça, c’est idiot. Réellement, ça me déprime », a-t-il confié.