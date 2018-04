L’Olympique de Marseille prépare déjà la saison prochaine. Et les Phocéens ciblent d’abord des renforts dans le secteur défensif, puisqu’ils ne comptent plus sur Doria (prêté à Yeni Malatyaspor) et que Rolando arrive en fin de contrat. Goal croit ainsi savoir que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome auraient un œil sur Rafael Toloi (27 ans).

Mieux, ils auraient déjà fait part de leur intérêt à l’Atalanta Bergame, avec qui le défenseur brésilien, que Rudi Garcia connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres six mois durant à l’AS Roma (5 matches de Serie A en 2013/14), est sous contrat. Goal précise que les Italiens demanderaient environ 10 M€ pour lâcher l’ancien de São Paulo.