Les Marseillais savent qu’il ne faudra pas trembler face aux Salzbourgeois ce jeudi alors qu’ils se déplacent pour le compte de la demi-finale retour d’Europa League. Avantagé par un match aller maitrisé (2-0), l’effectif phocéen saura saisir les opportunités pour punir des Autrichiens obligés de prendre des risques dès l’entame de match pour espérer refaire leur retard.

Et pour cette rencontre au sommet, le site de paris sportifs PMU propose une offre à ne pas rater : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offerts avec le code « SPORT ». Parmi les différents paris proposés sur PMU pour ce RB Salzbourg-OM, en voici quelques-uns à ne pas rater dont les cotes sont pour le moins alléchantes :

- Les Marseillais marquent en 1ere mi-temps et tiennent le score jusqu’à la fin du match : Score final, l’OM l’emporte 1 à 0, coté à 20. (soit un gain potentiel de 2 000 € en cas de mise de 100 €)

L’épopée européenne de l’Olympique de Marseille cette saison est incroyable et déchaine les passions. Et les performances du club phocéen en Europa League laissent fortement penser que l’aventure ne s’arrêtera pas aux portes de la finale ce jeudi puisque l’équipe affiche un ratio de 60% de victoires dans la compétition. Forts de leurs deux buts d’avance, les joueurs de Rudi Garcia peuvent raisonnablement espérer un succès en Autriche ce jeudi. Le club phocéen doit beaucoup à son attaque de feu dans son parcours européen, et plus particulièrement en phase finale : en 7 matchs l’OM a fait parler la poudre à 15 reprises, soit une moyenne de plus de 2 buts par match. Il n’y a donc aucune raison de penser que Marseille ne marquera pas ce jeudi. En plus de marquer beaucoup, Marseille marque tôt. 75% de ses buts inscrits lors de ses 3 derniers matchs l’ont été pendant la première période, autant dire qu’il y a de fortes chances que la partie démarre sur des chapeaux de roues ! D’autant plus que l’OM encaisse peu de buts à l’extérieur en Europa League cette saison : seulement 7 en 8 matchs, soit moins d’un but par match ! Face à ces chiffres, on peut raisonnablement s’attendre à voir la défense marseillaise tenir bon sous les assauts autrichiens.

L’OM gagne 1-0 grâce à un Florian Thauvin efficace, coté à 29 (soit un gain potentiel de 2 900 € en cas de mise de 100 €)

Florian Thauvin marche sur l’eau cette saison, peu importe la compétition. En Ligue 1, il vient de passer la barre des 20 buts et a accroché la seconde place du classement des buteurs. Ses performances ne passent d’ailleurs pas inaperçues puisqu’il vient d’être nommé aux Trophées UNFP pour le titre de meilleur joueur de la saison. Plus récemment, l’attaquant phocéen est d’une efficacité redoutable : sur les 5 derniers matchs qu’il a joués, il a su se montrer décisif à 6 reprises, soit une moyenne de 1,2 but par match. Les chances de voir Florian Thauvin marquer contre Salzbourg sont multipliées par le fait qu’il prenne souvent ses responsabilités lorsqu’un penalty est sifflé. En effet, sur les 3 derniers matchs de l’OM il en a marqué deux !

Rendez-vous ici pour découvrir l’ensemble des cotes proposées par PMU sur la rencontre OM-Salzbourg !