Aaron Hickey. Ce nom ne vous dit certainement rien mais il affole les cadors de Premier League. En effet, le jeune défenseur de 17 ans, qui évolue au Heart of Midlothian FC en première division écossaise, impressionne par sa précocité de l’autre côté de la Manche.

Et selon The Sun, Arsenal, Liverpool et même Manchester City sont à l’affût pour signer la jeune pépite du championnat local. Alors que son contrat se termine en juin prochain, City tiendrait la corde dans ce dossier. Affaire à suivre...