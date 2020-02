Qui succédera à Wissam Ben Yedder élu joueur du mois de décembre en Ligue 1 ? Pour le mois de janvier, les trois nommés sont Neymar (Paris Saint-Germain), Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) et Yunis Abdelhamid (Stade de Reims). Fer de lance du Paris Saint-Germain, le premier a été particulièrement étincelant lors du dernier mois. Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives sous le maillot parisien, il est en lice pour remporter ce trophée pour la deuxième fois de sa carrière après décembre 2017.

De son côté, Moussa Dembélé a montré de belles choses et il est sûrement l’un des rares Lyonnais à surnager cette saison. Avec deux buts et une passe décisive, il est en course au même titre que Yunis Abdelhamid. Buteur à une reprise, le Rémois s’est montré particulièrement solide en défense et se retrouve récompensé pour sa régularité. Pour voter, il faut aller sur le site de la LFP avant le samedi 15 février à 23h59.