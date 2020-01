Les seizièmes de finale de la Copa del Rey se poursuivent aujourd’hui. Le Real Madrid fait son entrée dans la compétition et se déplace sur la pelouse de l’Unionistas de Salamanca.

A domicile, l’Unionistas de Salamanca qui évolue en D3 espagnole opte pour un 4-4-2 avec Brais Pereiro dans les buts. Piojo, David Gallego, Inigo Zubiri et Juan Gongora forment la défense. Le double pivot est assuré par José Angel et Ayoze Placeres alors que Javi Navas et Ivan Garrido occupent les couloirs. Enfin, Guille Andrés et Carlos de la Neva sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid décide de s’articuler dans un 4-3-3 avec Alphonse Areola dans les cages. Le portier tricolore est devancé par Dani Carvajal, Nacho Monreal, Eder Militao et Marcelo. Federico Valverde, Casemiro et James Rodriguez forment le milieu de terrain derrière Gareth Bale, Karim Benzema et Vinicius Junior.

Les compostions :

Unionistas de Salamanca : Pereiro - Piojo, Gallego, Zubiri, Gongora - Navas, Angel, Placeres, Garrido - De la Neva, Guille

Real Madrid : Areola - Carvajal, Nacho, Militao, Marcelo - Valverde, Casemiro, Rodriguez - Bale, Benzema, Vinicius