Zéro. C’est la statistique qui résume parfaitement le match entre l’Uruguay et l’Argentine, comptant pour les qualifications au mondial 2018 russe, qui a eu lieu hier à 1 heure du matin (heure française). Le score final : 0-0. Les statistiques de Mathias Corujo : 0.

Entré en jeu à 27 minutes du terme à la place d’Alvaro Gonzalez, le défenseur latéral droit uruguayen n’a strictement rien fait, si ce n’est courir.

D’après les statistiques d’Opta Javier, le joueur du CA Peñarol (31) n’a pas touché un seul ballon, incluant aucune passe, aucun centre ni aucun tir. Le joueur n’a pas non plus fait la moindre faute, n’en a pas subi non plus… bref, Corujo a traversé la dernière demi-heure du match comme un parfait fantôme.