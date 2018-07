La France et l’Uruguay ont l’honneur de lancer les quarts de finale de la Coupe du Monde cet après-midi, à Nijni Novgorod (16h) ! Toutes deux championnes du monde (1930 et 1950 pour l’Uruguay, 1998 pour la France) les deux sélections sont toujours invaincues après quatre rencontres disputées dans ce mondial. La Celeste, qui a éliminé le Portugal au tour précédent, a remporté ses quatre matches, n’encaissant qu’un seul but. Les Bleus sont doucement montés en puissance pour offrir un festival offensif face à l’Argentine.

Après la victoire probante des Bleus face à l’Argentine en huitième de finale, il était certain que Didier Deschamps ne changerait pas ses plans. Sauf à trouver un remplaçant à Blaise Matuidi, suspendu. Le 4-2-3-1 vainqueur de l’Argentine est reconduit et c’est finalement Corentin Tolisso qui récupère le côté gauche. En défense, Pavard et Lucas accompagnent toujours Varane et Umtiti derrière, alors que Kanté et Pogba évolueront un cran plus haut. Le trio offensif devant alimenter Giroud sera composé de Mbappé à droite, Griezmann dans l’axe et Tolisso à gauche. La Celeste évoluera en 4-4-2. Oscar Tabárez n’avait qu’une incertitude. L’état de forme de son attaquant, Edinson Cavani, blessé face au Portugal. Le Parisien n’est pas opérationnel et c’est Cristhian Stuani qui est appelé pour accompagner Luis Suárez sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :