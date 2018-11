L’Uruguay a concédé trois défaites lors de ses quatre derniers matches et s’apprête à affronter le Brésil, le vendredi 16 novembre à l’Emirates Stadium de Londres, puis la France, le mardi 20 novembre, au Stade de France, en amical. Battue 4-3 par le Japon et 2-1 par la Corée lors de la dernière trêve hivernale, la Celeste s’était auparavant relevée de son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, face aux Bleus, futurs champions du monde, en battant le Mexique 4 buts à 1, à Houston.

Pour les deux prochaines rencontres amicales internationales, Óscar Tabárez a convoqué un groupe de 22 joueurs, dans lequel le défenseur central de Levante Erick Cabaco (23 ans) et le latéral gauche du Defensor Mathías Suárez (22 ans), font leur première apparition. On retrouve les tauliers de la sélection, comme Fernando Muslera dans le but, Diego Godin, Sebastian Coates ou Martin Caceres derrière ; Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur ou Carlos Sanchez sont présents au milieu. Devant, Edinson Cavani accompagne la triplette de feu composée de Luis Suarez, Cristhian Stuani et Maximiliano Rodriguez, auteurs de 22 buts à eux trois en Liga cette saison.